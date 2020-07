JAKARTA - Sebelum menggelar acara lamaran pada hari ini (26/7/2020), aktris Nikita Willy mengaku, sebenarnya sudah dilamar Indra Priawan sejak 1,5 tahun yang lalu. Bertempat di Italia, Indra menyatakan keseriusannya dengan menyematkan cincin ke jari manis sang aktris.

“Saat itu pun, saya sudah serius membawa hubungan ini ke pernikahan. Tapi memang waktu itu menahan diri untuk tidak posting ke media sosial, karena khawatir terjadi sesuatu di tengah jalan,” kata Indra Priawan dalam jumpa pers di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, pada Minggu (26/7/2020).

Indra Priawan rupanya enggan sesumbar terkait masa depannya dengan Nikita Willy. Maka sebelum tanggal pasti pernikahan ditetapkan, dia enggan menampilkan foto lamaran itu di media sosial.

“Sebenarnya mau tunggu apalagi? Kami berkenalan sudah cukup lama. Kalau memang tujuan akhirnya adalah pernikahan ya kenapa harus ditunda?” ungkap Indra menambahkan.

Jawaban senada juga dilontarkan oleh Nikita Willy. Sebagai perempuan, dia merasa sudah cukup dengan karier dan bisnis yang dimilikinya saat ini. Pada akhirnya, dia menilai, menikah dan membangun keluarga menjadi goal selanjutnya.

“Setelah dia melamarku 1,5 tahun lalu, dia kembali menyatakan niat baiknya sebelum aku ulang tahun. Dan ketika kami menyampaikan niat baik ini kepada kedua keluarga, mereka menyambutnya dengan sangat bahagia. Maka dari itu, terjadilah acara lamaran hari ini,” tutur Nikita.

Lebih lanjut, aktris From London to Bali itu bersyukur mereka telah melewati satu proses menuju pernikahan. “Alhamdulillah, kami sudah one step closer ke gerbang pernikahan. Insya Allah semua berjalan dengan lancar sampai nanti ke pernikahan.”*

