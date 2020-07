JAKARTA - Indonesia punya sederet nama beken yang sukses menaklukkan industri hiburan dunia. Sebut saja penyanyi Anggun C. Sasmi serta dua aktor laga populer: Iko Uwais dan Joe Taslim.

Namun wajah Indonesia di panggung internasional tak hanya diwakili oleh tiga nama besar itu. Dengan kerja keras, empat artis cilik Tanah Air ini juga sukses menaklukkan pasar internasional. Siapa saja mereka? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

JOEY ALEXANDER

Nama pianis Jazz satu ini mendadak viral karena berhasil tampil di panggung Grammy Awards 2016. Tak sekadar tampil, dia juga berhasil memasukkan ‘My Favorite Things’ ke daftar nominasi Best Instrumental Jazz Album Grammy Awards 2016.

Pada saat bersamaan, dia juga sukses masuk dalam kategori Best Jazz Solo Improvisation untuk lagu Giant Steps. Sebelum menjadi nominator Grammy, Joey merupakan juara Grand Prix di Master-Jam Fest 2013 yang membuat dirinya diundang untuk tampil di Lincoln Center.

Album ‘My Favorite Things’ yang dirilisnya pada 2015 itu bahkan sempat bertengger di peringkat 59 Billboard 200, pada 2016. Dia bahkan berhasil mengalahkan capaian Metallica kala itu.

AGNEZ MO

Ya, mantan artis cilik ini memang dikenal giat mengejar impiannya untuk go international. Memulai kariernya sejak usia 6 tahun, catatan karier internasional Agnez bisa dibilang cukup panjang.

Pada 2008 dan 2009, dia meraih penghargaan di ajang Asia Song Festival di Seoul, Korea Selatan. Kemudian pada 2014, dia menggaet musisi dan produser kenamaan dunia, Timbaland untuk menggarap single debut internasionalnya, Coke Bottle.

Tak hanya di bidang musik, prestasi Agnez di bidang akting juga patut diacungi jempol. Dia pernah beradu akting dengan Jerry Yan dalam drama The Hospital dan Peter Ho dalam Romance In the White House.

Penyanyi cilik Elisakh Hagia alias ELS tampil mewakili Indonesia di ajang World Championships Performing Arts (WCPA) pada 2019. Dalam ajang bergengsi tersebut, dia menyanyikan lagu I will Always Love You, Let Me Down Slowly, dan In The Name of Love. Hasilnya, dia berhasil membawa pulang tiga penghargaan sekaligus: Silver Medals, The Industry Awards, serta Scholarship Award.

NICOLE ROSSI





Meski kariernya bisa dibilang masih seumur jagung, namun artis cilik yang namanya melejit berkat sinetron Elif versi Indonesia ini mulai merambah dunia hiburan internasional loh! Dia diketahui menjadi brand ambassador produsen alat kesehatan dunia.*

