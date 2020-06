JAKARTA - Berita kematian George Floyd di Amerika kini sudah mendunia, berbagai kalangan hingga artis Hollywood turut menyuarakan gerakan anti rasisme, termasuk artis Indonesia Agnez Mo.

Agnez Mo turut menyuarakan keragaman dalam ikatan cinta di akun Instagram terverifikasi miliknya.

Agnez Mo mengunggah foto tokoh legendaris yang juga korban politik pembedaan warna kulit, Nelson Mandela.

“No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion (Tak ada seorang pun yang dilahirkan untuk membenci orang lain karena warna kulit, latar belakang atau agamanya),” tulisnya.

Agnez Mo juga mengutip kuote Nelson Mandela dari buku monumental Long Walk To Freedom.

(edh)