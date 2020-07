SEOUL - Penantian panjang Lee Hi untuk kembali ke industri K-Pop berakhir. Solois 23 tahun tersebut resmi comeback dengan merilis lagu HOLO pada Kamis (23/7/2020).

Single dan MV HOLO dirilis bersamaan pada hari ini sekitar pukul 18.00 KST atau 16.00 WIB. Mengutip Allkpop, HOLO bercerita tentang rasa kesepian dan kesadaran untuk mencintai diri sendiri.

HOLO menjadi karya pertama Lee Hi setelah hengkang dari YG Entertainment pada Desember 2019. Ini juga menandai proyek comeback pemilik nama Lee Hayi tersebut di bawah naungan AOMG.

Lee Hi terakhir kali merilis karyanya pada Mei 2019. Album terakhirnya kala itu bertajuk 24℃. No One didapuk sebagai title track dan dibawakan bersama mantan personel iKON, B.I.

