LOS ANGELES - Amber Heard membantah tudingan Johnny Depp, yang menuduhnya membuang kotoran di kasur ketika mereka masih bersama. Ia bahkan mengungkapkan tuduhan mantan suaminya itu sangat menjijikan.

"Itu benar-benar menjijikan. Saya tidak bisa memahami apa yang dilakukan orang dewasa seperti itu," kata Heard, seperti dikutip dari laman Film News, Rabu (22/7/2020).

Heard menilai kotoran tersebut berasal dari anjing peliharaan mereka, Boo. Menurut Heard, anjing berjenis Yorkshire Terriers itu menderita masalah pencernaan sejak sang anjing diduga memakan ganja milik Depp.

Dalam sidang keduanya sebelumnya, Depp melayangkan tuntutan yang mengungkap bahwa Heard membuang kotoran di kasur mereka setelah acara ulang tahun Heard ke-30 pada April 2016. Tuntunan Depp juga diperkuat dengan pernyataan pengurus rumah tangga Heard dan Depp kala itu, Hilda Vargas.

“Jelas sekali itu adalah kotoran manusia. Itu bukan kotoran anjing kecil mereka,” kata Vargas.

Heard dan Depp memang tengah bertempur dalam sidang pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Depp.

Depp menuntut Heard atas kasus pencemaran nama baik sebesar Rp806,8 miliar dan menampik dirinya melakukan KDRT. Bintang Pirates of the Caribbean tersebut juga menggugat The Sun atas berita yang menyebutkan dirinya sebagai pemukul istri.