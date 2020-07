LOS ANGELES - Kasus KDRT antara Johnny Depp dan Amber Heard berlanjut. Kali ini pengadilan membongkar bukti-bukti yang diberikan Johnny Depp atas kisruhnya dengan Amber Heard.

Johnny Depp menuntut surat kabar The Sun dan News Group Newspaper terkait judul pemberitaan yang menyebut Johnny Depp memukul istri.

Salah satu bukti yang disidangkan adalah insiden jari Johnny Depp yang putus saat bertengkar hebat dengan Amber Heard pada 2016.

Saat jalannya sidang, pengadilan memanggil bodyguard pribadi bernama Malcolm Connolly yang melihat langsung jari sang aktor yang tak lagi berbentuk.

"Saya membuka pintu mobil dan ketika kami berada di luar, Johnny mengatakan kepada saya 'lihatlah jari saya. Dia memotong jari saya. Dia menghancurkan tangan saya dengan botol vodka '" ungkap Connolly.

Hal itu terungkap dari pernyataan Connolly dalam persidangan yang juga dihadiri kuasa hukum News Group Newspaper.

"Dokter diberitahu Depp mengalami cedera tersebut saat memotong bawang," ujar Sasha Wass pengacara NGN.

"Itu cerita versi saya," jawab Connolly sang bodyguard Johnny Depp.

Dalam persidangan itu, pernyataan lain Johnny Depp soal Amber Heard juga dibuka. Ia mengungkap bagaimana Amber Heard memiliki agenda untuk membantu kariernya lewat Johnny Depp.

"Amber Heard adalah pembohong. Ia benar-benar jahat dan terus menerus melakukan penghinaan. Dia sengaja melukai hati dengan tingkah lakunya terhadap pria yang semestinya ia cintai," bunyi pernyataan Johnny Depp.

Amber Heard dan Johnny Depp bertengkar saat tengah menjalani syuting film 'Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales'.