TOKYO - Kabar duka datang dari dunia hiburan di Jepang. Aktor kenamaan Jepang, Haruma Miura dikabarkan meninggal dunia lantaran bunuh diri di kediamannya di Minato, Tokyo, Jepang pada Sabtu (18/7/2020).

Pria kelahiran Tsuchiura, 5 April 1990 ini memulai karirnya di dunia hiburan sejak kecil. Ia bermain dalam drama Agri pada usia 7 tahun sekitar 1997.

Ia kemudian memainkan beberapa judul drama. Popularitas sang aktor terus meningkat sejak 2008, Kala itu ia didapuk menjadi pemeran utama.

Drama Bloody Monday sebagai Takagi Fujimaru, seorang hacker jenius yang mencoba mencegah rilisnya virus biologis dari sebuah organisasi teroris.

Tak hanya bermain drama ia juga dikenal lewat kepiawaiannya bermain dalam beberapa judul film diantaranya Attack on Titan, Gokusen 3, The Eternal Zero, Crows Zero II dan Koizora.

Haruma Miura juga mendapatkan beberapa penghargaan lewat aktingnya diantaranya Rookie of the Year pada Japan Academy Prize ke-31, Sponichi Grand Prix New Talent Award lewat Mainichi Film Awards ke-63, dan Galaxy Awards (Jepang) Individual Award ke-51.

Tak hanya berakting, Haruma Miura bersama dua rekannya juga membentuk sebuah grup J-pop bernama Brash Brats. Grup tersebut dikabarkan hiatus dan belum merilis kembali karya sejak 2005.

