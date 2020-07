LONDON - Kerajaan Inggris menyambut kehadiran anggota keluarga baru. Salah satu cucu Ratu Elizabeth, Putri Beatrice baru saja menikah dengan pujaan hatinya, Edoardo Mapelli Mozzi.

Melansir iNews.id, Sabtu (18/7/2020), Putri Beatrice dan Mozzi menikah pada Jumat, 17 Juli pagi waktu setempat. Acara tersebut tidak dihadiri banyak orang, namun hanya 20 tamu termasuk Ratu, Duke of Edinburgh dan Duke of York.

Baca Juga:

- Putri Beatrice Batalkan Pernikahan Imbas Virus Corona

- Positif Narkoba, Catherine Wilson: Saya Menyesal Lakukan Hal Bodoh

The Sun melaporkan pasangan ini menikah di All Saints Chapel, Windsor Great Park. Tampak Ratu dan suaminya, Duke of Edinburgh sedang berkendara menuju pernikahan Putri Beatrice dengan Mozzi.

Putri Beatrice dan Mozzi sebelumnya berencana untuk menikah di Chapel Royal, di St James's Palace, London pada Mei, dengan 150 tamu undangan dan resepsi mewah.

Namun setelah beberapa kali mengalami penundaan akibat sejumlah skandal istana (dari Megxit hingga skandal "Epstein" yang menyeret nama Pangeran Andrew) serta pandemi Covid-9, pasangan ini akhirnya menikah dengan hanya mengundang teman dan keluarga dekat.

Seorang juru bicara Istana Buckingham mengatakan, "Upacara pernikahan pribadi Putri Beatrice dan Mr. Edoardo Mapelli Mozzi berlangsung pada pukul 11.00 pada Jumat 17 Juli di All Saints Chapel di Royal Lodge, Windsor." "Upacara kecil ini dihadiri oleh Ratu, Duke of Edinburgh dan keluarga dekat. Pernikahan itu berlangsung sesuai dengan semua protokol kesehatan yang relevan." Diyakini bahwa ini adalah pertama kalinya Duke of York bertemu dengan orangtuanya, yaitu Ratu dan Pangeran Philip sejak penangkapan Ghislaine Maxwell serta skandal Epstein yang mencuat ke publik.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya