SEOUL - Baru 11 hari debut menjadi grup duo IS, Irene dan Seulgi sudah meraih trofi kemenangan. Sub-unit pertama dari Red Velvet tersebut menang dalam acara musik Music Bank yang disiarkan oleh stasiun televisi KBS.

Di episode Music Bank edisi Jumat (17/7/2020), duo Irene-Seulgi bersaing dengan BLACKPINK yang diwakili lagu How You Like That. Setelah persaingan sengit, lagu Monster milik Irene-Seulgi berhasil menjadi peringkat satu juara di tangga Music Bank dengan raihan total 6.467 poin.

Meraih akumulasi poin sebanyak 6.467, Irene dan Seulgi mengalahkan BLACKPINK yang harus puas di peringkat ke-2 dengan catatan 4.810 poin. Kemenangan Irene dan Seulgi ini sekaligus menandakan trofi kemenangan pertama untuk lagu Monster.

Kemenangan pertama Irene Seulgi lewat Monster langsung disambut meriah oleh para penggemar Red Velvet, Reveluv. Terpantau di linimasa Twitter, Reveluv langsung memviralkan tagar #Monster1stWin. Tak tanggung-tanggung, hashtag tersebut sukses menjadi nomor satu trending topic di tujuh negara Asia dan seluruh dunia.

Selamat untuk kemenangan pertama duo Irene dan Seulgi Red Velvet!

