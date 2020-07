SEOUL - Film remake SoulMate akhirnya menemukan deretan pemeran utamanya. Kim Da Mi, Jeon So Nee, dan Byun Woo Seok akhirnya mengonfirmasi keterlibatannya dalam proyek yang digarap ulang dari film China berjudul serupa.

Setelah meraih penghargaan aktris pendatang baru terbaik dalam perannya di The Witch, nama Kim Da Mi mulai menarik perhatian penonton. Apalagi, drama terbarunya bersama Park Seo Joon, Itaewon Class juga cukup sukses.

Pecinta film juga cukup menantikan akting Jeon So Nee setelah performanya dalam film Bad Police menuai pujian. Penampilannya dalam drama When My Love Blooms juga mendapat tempat di hati penonton.

Bersama dua aktris muda itu, juga ada aktor Byun Woo Seok yang mencuri perhatian lewat perannya dalam drama Flower Crew: Joseon Marriage Agency. Terbaru, dia beradu akting dengan Park Bo Gum dan Park So Dam dalam drama Record of Youth yang bakal tayang pada September mendatang.

Film SoulMate akan menjadi proyek debut layar lebar bagi Byun Woo Seok. Menambah daftar pemain, kabarnya Jinyoung GOT7 yang menjadi lawan main Jeon So Nee dalam When My Love Blooms juga tengah mempertimbangkan tawaran untuk bergabung dalam proyek tersebut.

Kim Da Mi mengaku, sangat antusias bisa kembali bermain layar lebar setelah proyek terakhirnya rilis 2 tahun silam. “Aku sangat menunggu kesempatan bekerja sama dengan sutradara Min Young Geun dan aktris Jeon So Nee,” ujarnya seperti dikutip dari Soompi, pada Kamis (16/7/2020).

Komentar senada juga diungkapkan oleh Jeon So Nee. Dia mengaku, sangat menantikan momen berdiskusi dan berkolaborasi dengan sutradara dan Kim Da Mi di lokasi syuting. “Aku akan berusaha keras menciptakan proyek apik yang bisa menyentuh hati siapa saja yang menontonnya,” ungkap sang aktris. Sementara aktor Byun Woo Seok mengaku, sedikit penasaran bagaimana sutradara Min Young Geun akan menggarap SoulMate. Pasalnya, dia adalah salah satu penggemar berat versi original film tersebut. “Sebuah kehormatan bagiku bisa bekerja sama dengan staf, sutradara, dan para aktor impianku,” tuturnya. Rencananya, produksi SoulMate akan dimulai pada Agustus mendatang. Kisahnya tentang dua perempuan yang bersahabat selama 14 tahun. Versi original film itu sempat menjadi buah bibir di China. Pasalnya, untuk pertama kali ajang Golden Horse Awards memberikan penghargaan Aktor Utama Wanita Terbaik untuk dua artis pemeran utama SoulMate.* Baca juga: Cedera Punggung dan Lutut, Rowoon SF9 Vakum dari Dunia Hiburan

