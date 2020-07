SEOUL - Gong Seung Yeon dan Lee Hee Joon berpotensi beradu akting dalam film Handsome Guys. Agensi kedua aktor tersebut mengungkapkan bahwa mereka tengah mempertimbangkan tawaran tersebut.

Film yang akan diarahkan sutradara Nam Dong Hyeop itu berkisah tentang seorang perempuan yang menghuni sebuah kabin di pegunungan yang terletak di Provinsi Gangwon, Korea Selatan. Di sana, dia dirasuki roh jahat dan mendapat bantuan dari seorang pendeta.

Sekitar 66 tahun dan 6 bulan kemudian, dua sahabat Sang Goo dan Jae Pil membeli sebuah kabin. Dalam perjalanan ke Gangwon, mereka bergabung dengan Mi Na yang juga ingin ke tempat yang sama.

Karakter Sang Goo digambarkan sebagai pria yang sangat dominan namun juga naif. Sementara Jae Pil terlihat kasar namun sebenarnya memiliki hati yang sangat hangat.

Tak seperti Sang Goo dan Jae Pil yang berasal dari keluarga kaya, Mi Na berasal dari keluarga sederhana dan tumbuh besar di pedesaan. Meski begitu, dia terbilang eksentrik yang membuat dia gampang didekati.

Dalam perjalanan ke Gangwon, ketiga karakter utama dalam Handsome Guys ini harus mengalami berbagai hal mengerikan. Di luar dugaan, semua kejadian aneh itu berkaitan dengan Baphomet, figur okultisme dan setanisme yang memiliki kepala menyerupai kambing.

Jika Gong Seung Yeon ditawari untuk berperan sebagai Mi Na, sayangnya karakter yang akan dibintangi Lee Hee Joon masih dirahasiakan. Sang aktor sempat terlibat dalam sejumlah drama populer, dari Mistress hingga The Legend of the Blue Sea.*

