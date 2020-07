JAKARTA - Duo asal Inggris, Honne merilis mixtape 'No Song Without You' pada 3 Juli silam. Mixtape tersebut menjadi karya terbaru Honne sejak mereka merilis album ‘Love Me/Love Me Not’ pada 2018.

Personel Honne, James William Hatcher membagikan kisah terciptanya album baru tersebut. Ia mengungkapkan bahwa mixtape tersebut mulai dikerjakan sejak awal 2020.

Kala itu, mereka merampungkan single No Song Without You usai merampungkan tur pada tahun lalu. Saat Inggris memberlakukan lockdown pada Maret silam, mereka menyelesaikan mixtape di tengah karantina mandiri.

"Hampir semua lagu pada mixtape ‘No Song Without You’ rampung saat lockdown," ungkap James William Hatcher lewat video konferensi, pada Rabu (15/7/2020).

Meskipun merampungkan mixtape ketika lockdown, James mengaku, kondisi tersebut mendorong mereka untuk membuat lagu yang unik dan segar. Hasilnya, sesuai dengan keinginan.

James menyebut, mixtape tersebut aneh dan tidak biasa. Karena itu, dia mengaku, ingin terus bereksperimen dalam karya-karya Honne selanjutnya. "Kami tidak pernah ingin berpuas diri. Kami akan terus berkembang dan tidak pernah ingin tinggal di jalur yang sama."*

