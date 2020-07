JAKARTA - Honne membagikan tangkapan layar lagu terbaru Rich Brian 'Love In My Pocket' pada 11 Juli 2020. Duo asal Inggris tersebut menambahkan keterangan, "This song is so so so good @richbrian."

Beberapa penggemar pun langsung mengomentari postingan tersebut dan meminta Honne berkolaborasi dengan Rich Brian.

Honne pun turut mengomentari keinginan penggemar. Salah satu personel Honne, James William Hatcher mengakui dirinya sangat menyukai karya Rich Brian.

"Lagu barunya juga sangat menarik. dan aku mendengarkannya terus belakangan ini," kata James lewat video konferensi, pada Rabu (15/7/2020).

Ia pun mengungkapkan keinginannya untuk memiliki proyek musik bersama Rich Brian di masa depan.

"Kami berharap kami dapat membuat musik bersama, tapi aku tahu ia tampaknya sibuk sekali sekarang ini," kata James menambahkan.

Untuk diketahui, Rich Brian merilis single Love In Pocket pada 9 Juli 2020. Sementara itu, Honne juga baru saja merilis Mixtape No Song Without You pada 3 Juli 2020. Ini karya terbaru mereka sejak album Love Me/Love Me Not pada 2018.

(edh)