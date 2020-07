SEOUL - Lee Jong Suk sedang menjalani tugas wajib militernya saat ini. Namun, hal tersebut tak membuatnya berhenti menunjukkan kepedulian dan perhatian kepada rekan-rekannya.

Salah satunya terlihat saat Lee Jong Suk mengirimkan truk kopi kepada Shin Jae Ha dan Han Ye Ri. Keduanya saat ini tengah beradu akting di drama My Unfamiliar Family.

Truk kopi kiriman Lee Jong Suk diperlihatkan Shin Jae Ha dan Han Ye Ri di Instagram masing-masing. Banner untuk Shin Jae Ha berbunyi, "Jae Ha, aku menghabiskan gajiku sebulan untuk (truk kopi) ini."

Sementara kepada Han Ye Ri, Lee Jong Suk mengungkapkan kerinduannya. "Aku merindukanmu!! Kau bisa melakukannya!!!" tulis Lee Jong Suk, seperti dilansir Soompi, Jumat (10/7/2020).

Shin Jae Ha dan Han Ye Ri sama-sama pernah beradu akting dengan Lee Jong Suk. Pada 2014-2015, Shin Jae Ha menjadi lawan main Lee Jong Suk di Pinochhio, dan bertemu lagi dengannya di While You Were Sleeping.

Kerja sama Lee Jong Suk dan Han Ye Ri terjadi jauh lebih awal dari dengan Shin Jae Ha. Keduanya bertemu di film As One yang rilis pada 2012.

