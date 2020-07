JAKARTA - Aktris Wulan Guritno begitu antusias ketika mengetahui bahwa bioskop di Indonesia akan kembali beroperasi pada 29 Juli mendatang. Dengan begitu, sederet filmnya yang sempat tertunda bisa kembali tayang.

Hal itu diungkapkan ibu tiga anak tersebut lewat unggahan videonya di Instagram, pada Kamis malam (9/7/2020). Dalam video itu, Wulan yang mengenakan kaus dan rok putih transparan tampak bertepuk tangan.

“(Reaksi aku) saat mendengar bioskop akan kembali dibuka serentak pada 29 Juli 2020. So happy and excited (sangat senang dan antusias),” kata aktris 39 tahun tersebut dalam unggahannya.

Dengan kebijakan tersebut, maka beberapa film Wulan Guritno yang sempat tertunda akan kembali tayang di bioskop. Beberapa film itu adalah Jakarta vs Everybody, Kuburan dalam Rumah, Dajjal, Ghost Buster, dan The Master.

Pada akhir keterangannya, Wulan Guritno tetap mengingatkan untuk selalu menjalankan protokol kesehatan di dalam bioskop. “Tetap jaga kesehatan dan tetap disiplin dalam menjaga protokol COVID-19 ya,” tuturnya menambahkan.

Rencana pembukaan bioskop serentak diumumkan oleh Gabungan Pengelola Bioskop di Seluruh Indonesia (GPBSI) pada 8 Juli 2020. Keputusan itu diambil berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020.

Kepmen itu didukung Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 02/KB/2020.*

(SIS)