SEOUL - Aktris Song Hye Kyo menjadi salah satu pesohor yang berduka atas kepergian komposer film Ennio Morricone, pada 6 Juli silam. Lewat Insta Story, dia memperdengarkan salah satu karya terbaik Ennio.

Lagu itu adalah Deborah’s Theme, soundtrack film Once Upon a Time in America yang diperankan Robert De Niro dan James Woods. Soundtrack yang dirilis pada 1984 itu bahkan membawa Ennio meraih trofi Best Film Music di BAFTA dan Best Original Score di LAFCA.

Kemenangan itulah yang melambungkan popularitas Ennio Morricone sebagai salah satu komposer film terbaik di dunia. Alasan itulah yang membuat kepergiannya membuat banyak orang kehilangan.

Giorgio Assumma selaku kuasa hukum Ennio Morricone mengungkapkan, sang komposer meninggal dunia di Roma, Italia, setelah terjatuh dan mengalami patah tulang paha.

Melansir New York Times, Rabu (8/7/2020), sepanjang 4 dekade kariernya, Ennio telah mengoleksi sederet scoring untuk film-fim populer. La Cage aux Folles (1978), The Untouchables (1987), Frantic (1988), hingga The Hateful Eight (2015) adalah beberapa di antaranya.*

