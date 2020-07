JAKARTA - Beberapa orang mungkin ingin memiliki wajah seperti artis terkenal. Bahkan mereka rela sampai operasi plastik agar terlihat mirip.

Namun, ada beberapa orang yang memiliki kemiripan dengan selebriti papan tanpa bantuan make up atau bahkan operasi. Mereka juga tidak memiliki hubungan darah bahkan ada yang berbeda negara. Berikut ulasannya seperti dikutip dari berbagai sumber, Rabu (8/7/2020).

1. Angelina Jolie

Siapa yang tak kenal Angelina Jolie, ia bahkan pernah didapuk menjadi wanita paling cantik di dunia versi majalah Harpers and Queens. Bintang Maleficent ini ternyata punya kembaran, ia adalah model Mara Teigen.

Keduanya tidak memiliki hubungan darah namun memiliki kemiripan wajah. Melansir Pop Sugar, Mara Teigen mulai dikenal setelah menjadi model iklan lip gloss milik Kylie Jenner.

2. Shah Rukh Khan

Melansir National Herald India, seorang fotografer asal Mumbai Viral Bhayani pernah membagikan beberapa foto pria yang mirip dengan Shah Rukh Khan pada 2019. Pria tersebut adalah Akram al-Issawi asal Yordania. Akram memiliki wajah yang sekilas mirip dan postur tegap seperti Shah Rukh Khan.

3. Jennie Blackpink

Selebgram Michelle Resti Anggraini belakangan sempat viral lantaran dibilang mirip dengan Jennie BLACKPINK. Beberapa foto Michelle dibanjiri komentar warganet yang menyebutkan dirinya mirip dengan pelantun Solo tersebut. Meskipun demikian, perempuan asal Yogyakarta tersebut ingin dikenal sebagai dirinya sendiri.

4. Zac Efron

Zac Efron pernah bertemu orang yang mirip dirinya saat Olimpiade Rio de Janeiro di Brazil pada 2016. Kembarannya merupakan penyelam asal Amerika, Michael Hixon. Bahkan ia membagikan pertemuannya tersebut di Instagram pribadinya.

"My Brotha from anotha us, Congrats," tulis Efron.

5. Kim Soo Hyun

Pemain voli asal Korea Selatan, Lim Sungjin juga mampu menarik penggemar Kpop. Pasalnya para Sungjin disebut mirip dengan aktor Kim Soo Hyun.