LOS ANGELES - Johnny Deep tengah berada di pengadilan London, Inggris, terkait kasus tuntutan kepada salah satu tabloid Inggris yang menuliskan klaim dirinya telah melakukan tindak kekerasan fisik pada Amber Heart , sang mantan istri.

Terkait hal tersebut, Johnny Deep akhirnya merilis foto terbaru sebagai pengajuan bukti bahwa klaim tuduhan sebagai ‘wife beater’ kepada dirinya tersebut adalah hal yang tak benar.

Mengutip Just Jared, Rabu (8/7/2020) Johnny disebutkan telah merilis foto jarinya yang terluka, yang Johnny klaim akibat Amber melemparkan botol Vodka kepada dirinya, saat keduanya berada di Australia pada 2015 silam.

Baca Juga: Johnny Depp Akui Jadi Pemasok Ganja untuk Putrinya

Di foto-foto yang dikumpulkan oleh Daily Mail, aktor The Charlie and The Chocolate Factory itu terlihat berbaring di tempat tidur pasien rumah sakit sembari memperlihatkan jari tengah sebelah kanannya yang terluka.

“Amber melukai jari saya dengan dua lemparan dari dua botol Vodka, yang ia lempar ke arah saya, pada Minggu siang, 8 Maret 2015,” ungkap Johnny di pengadilan.

Dengan dirilisnya foto yang terluka, Johnny menegaskan bahwa klaim bahwa dirinya telah menyiksa Amber adalah tuduhan yang keliru.

“Amber mengklaim hari itu adalah hari kedua ia disandera selama tiga hari. Ia juga mengklaim aku membuatnya mengalami berbagai penyiksaan dan pelecehan lainnya. Ini adalah klaim yang sama sekali tidak benar,” lanjutnya.

Tidak hanya melukai jarinya, aktor 57 tahun ini juga menuduh Amber juga melakukan tindak kekerasan lainnya yakni dengan menyundut bagian pipinya dengan rokok yang masih menyala. Johnny menegaskan, Amber tidak mengalami cedera apapun. Sementara dirinya mengalami cedera yang menyakitkan. Sementara itu, Amber sendiri membantah bahwa jari Jhonny yang terluka itu adalah akibat ulah dirinya. Amber beralibi, terlukanya jari sang mantan suami karena Johnny membanting telefon ke dinding. Untuk diketahui, Johnny dan Amber menjadi pasangan suami istri sejak Februari 2015 hingga Mei 2016.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya