SEOUL - Selesai dengan Mystic Pop-up Bar, Hwang Jung Eum langsung menerima tawaran membintangi drama baru. Kali ini, Hwang Jung Eum bermain di drama komedi romantis To All The Guys Who Loved Me.

Dalam konferensi pers drama KBS tersebut, Hwang Jung Eum membeberkan alasannya membintangi To All The Guys Who Loved Me. Meski sama-sama komedi romantis, namun Hwang Jung Eum menyebut drama kali ini berbeda dari proyek-proyeknya sebelumnya.

"Aku sangat bersyukur karena memiliki kesempatan bermain dalam sebuah drama komedi romantis. Layout drama ini sangat spesial karena dia berbeda dari komedi romantis pada umumnya," tutur Hwang Jung Eum seperti dilansir Soompi, Senin (6/7/2020).

"Aku memilih drama ini karena kupikir aku akan bisa menunjukkan sisi lain diriku yang lebih dewasa kepada orang-orang," lanjutnya.

Senada dengan Hwang Jung Eum, sutradara Choi Yoon Seok juga menyebut To All The Guys Who Loved Me sebagai drama yang berbeda. Menurutnya, penonton tak akan bisa menebak akan kemana akhir drama ini.

"Ketika kalian menonton drama lain yang segenre, kalian akan bisa menebak kemana alurnya setelah beberapa episode. Tapi, progres hubungan di drama ini akan membuat semua orang terus menebak-nebak," ujarnya.

To All The Guys Who Loved Me tayang mulai hari ini setiap Senin dan Selasa. Selain Hwang Jung Eum, drama ini juga dibintangi Yoon Hyun Min dan Seo Ji Hoon.

