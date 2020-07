SEOUL - Setelah sukses bermain dalam The King: Eternal Monarch, Kim Kyung Nam dikabarkan akan bermain dalam drama baru. Aktor 30 tahun itu mendapat tawaran untuk membintangi drama baru MBC, Red Cuff of the Sleeve.

JR ENT selaku agensi Kim Kyung Nam kemudian mengklarifikasi kabar tersebut lewat keterangan resminya. “Red Cuff of the Sleeve merupakan salah satu drama yang sedang dipertimbangkannya. Belum ada keputusan final darinya,” ujar agensi itu seperti dikutip dari Soompi, Senin (6/7/2020).

Apabila Kim Kyung Nam menerima tawaran itu, maka dia akan berperan sebagai Jeongjo, putra tertua dari Putra Mahkota Sado. Dia berusaha keras untuk menjadi penerus tahta yang sempurna bagi sang kakek, Raja Yeongjo.

Namun di balik itu semua Jeongjo sebenarnya masih menyimpan trauma di balik kematian ayahnya, Putra Mahkota Sado. Kehidupan Jeongjo kemudian berubah ketika dia bertemu dengan Seong Deok Im, seorang dayang istana.

Lakon Seong Deok Im diserahkan kepada aktris Park Hye Soo yang juga tengah mempertimbangkan tawaran tersebut. Deok Im mengalami transformasi besar dalam hidupnya dengan naik tahta menjadi ratu dan melahirkan Putra Mahkota Munhyo untuk Dinasti Joseon.

Skenario Red Cuff of the Sleeve ditulis oleh Jung Hae Ri, sosok di balik sukses drama The Emperor: Owner of the Mask. Dia akan berkolaborasi dengan sutradara Jung Ji In yang pernah mengarahkan serial Radiant Office.

Meski belum ada jadwal tayang yang spesifik, namun Red Cuff of the Sleeve dijadwalkan tayang pada 2021.*

(SIS)