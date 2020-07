SEOUL - Kim Yo Han mungkin akan memulai debut aktingnya dalam waktu dekat. Mantan personel X1 itu kabarnya diincar untuk bermain di remake drama hits China, A Love So Beautiful.

Sumber dari orang dalam industri mengatakan jika Yo Han didekati untuk memerankan karakter utama pria A Love So Beautiful, Jiang Chen versi Korea. Tawaran telah diberikan kepada sang idol.

"Dia memang sudah mendapatkan skenarionya dan sedang dalam pembicaraan untuk membintangi drama itu. Tapi, penampilannya di drama tersebut masih belum dikonfirmasi," jawab agensi seperti dilansir Soompi, Kamis (2/7/2020).

Menyusul Yo Han, aktris So Ju Yeon kabarnya diincar untuk berlakon sebagai tokoh utama perempuan A Love So Beautiful. Seperti Yo Han, So Ju Yeon pun masih mempertimbangkan tawaran yang datang padanya.

A Love So Beautiful merupakan drama hits China yang tayang pada 2017. Drama ini mengisahkan perjalanan cinta remaja dan persahabatan antara Jiang Chen dan Chen Xiao Xi.

Versi remake A Love So Beautiful akan dibuat dalam bentuk drama pendek oleh Kakao M. Artinya, tiap episode hanya akan berdurasi sekitar 20 menit.

