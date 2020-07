SEOUL - Drama hits tvN It’s Okay to Not Be Okay merilis video behind the scene alias belakang layar proses syuting episode 3 dan 4 yang telah tayang pekan lalu. Video belakang layar itu memperlihatkan kemesraan Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji.

Selama proses pengambilan gambar adegan Kim Soo Hyun tiba-tiba memeluk dan menenangkan Seo Ye Ji dari belakang, keduanya terlihat begitu mesra. Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji begitu serius membahas sudut angle posisi tubuh serta wajah mereka untuk adegan itu.

Tujuannya tentu saja agar adegan romantis mereka terlihat natural dan sempurna di kamera. Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji langsung memonitor dari dekat hasil rekam adegan mereka yang berlokasi di kamar tidur Mun Young tersebut.

Drama dengan judul lain Psycho But It’s Okay ini langsung memulai dengan rating tinggi sejak episode pertamanya. Pada 27 Juni lalu, drama yang jadi proyek comeback Kim Soo Hyun usai wajib militer ini mendapatkan rating 5,9 dan 6,9 persen.

