SEOUL - How You Like That sukses menandai comeback BLACKPINK. Empat hari setelah dirilis, lagu yang menjadi pembuka rangkaian comeback akbar BLACKPINK itu meraih perfect all-kill.

Per Rabu (1/7/2020) pukul 11.30 pagi KST, How You Like That secara resmi dinyatakan meraih perfect all-kill. Artinya, How You Like That menyapu bersih semua tangga lagu di situs musik Korea dengan menduduki peringkat 1.

Sebagai catatan, sebuah lagu dinyatakan mendapat all kill setelah memuncaki realtime dan daily chart 6 portal musik utama Korea, yakni Melon, Genie, Bugs, Mnet, Naver, and Soribada serta realtime chart Flo dan iChart. Sementara untuk perfect all kill, sebuah lagu harus memenuhi syarat All Kill dan menduduki peringkat 1 di iChart’s weekly chart.

How You Like That, seperti dikutip Starbiz, bertengger di posisi puncak tangga lagu Melon, Genie, Bugs, Mnet, Naver, and Soribada serta realtime chart Flo dan iChart

Di Melon, BLACKPINK berhasil memecahkan rekor sebagai girl group dengan pendengar unik terbanyak dalam durasi satu jam pertama setelah How You Like That resmi dirilis. Sebagai hasilnya, lagu ini meraih posisi nomor satu di chart realtime dan chart mingguan iChart.

Tidak hanya itu, How You Like That juga mendominasi peringkat tangga lagu iTunes di seluruh dunia. Single tersebut mencetak sejarah baru untuk kategori girl group di tangga lagu Top Songs iTunes. Selamat untuk Rose, Lisa, Jisoo, dan Jennie!

