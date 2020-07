JAKARTA - Banyak cara untuk menghadirkan hiburan di tengah masa transisi menuju era new normal ini. Salah satunya adalah menyelenggarakan Drive-In Konser - Safety and Spectacular show in New Normal.

Acara ini merupakan pertunjukkan konser off-air pertama yang bisa disaksikan langsung dari mobil. Para penontonnya dapat menikmati konser dengan nyaman karena adanya penerapan protokol kesehatan physical distancing di tengah COVID-19.

Drive-In Konser ini makin istimewa karena menampilkan KAHITNA. Grup band asal Bandung ini sekaligus memanfaatkan momen tersebut untuk merayakan 34 tahun mereka berkarya di industri musik Tanah Air.

"Sebuah pertunjukkan musik seru yang bisa disaksikan langsung dari mobil sehingga seluruh penontonnya dapat menikmati konser ini dengan rasa aman dan nyaman karena diterapkannya protokol kesehatan dan jaga jarak (Physical Distancing). Protokol keamanan (Safety) dan kesehatan adalah salah satu syarat utama yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh semua pihak yang bertugas dan semua penonton acara Drive-In Konser, sehingga pertunjukkan yang spektakuler ini dapat disaksikan dengan nyaman dan aman," bunyi rilis yang diterima Okezone.

Sementara, untuk informasi waktu, tempat, serta daftar pengisi acara lainnya dalam pertunjukan yang dipromotori oleh Berlian Entertainment ini masih akan diumumkan mendatang

