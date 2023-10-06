Kahitna Kenang Carlo Saba di Konser Catatan Cinta

JAKARTA - Grup musik Kahitna sebagai penampil terakhir dalam konser bertajuk Catatan Cinta digelar secara intimate di Grand Ballroom, Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat Kamis 5 Oktober 2023.

Kahitna hadir dengan formasi lengkap yakni Hedi Yunus, Mario Ginanjar, Yovie Widianto, Ronny Waluya, Andrie Bayujie, D Bambang Purwono, Budi Nugraha serta personel lainnya.

Kahitna pun langsung membuka lewat lagu Soulmate, Cerita Cinta, serta Rahasia Cintaku membuat penonton cukup antusias menyambut kehadiran mereka. Setelah menghibur lewat tiga buah lagu, Hedi Yunus sebagai vokalis pun, langsung menyapa penonton.

"Selamat malam semuanya, mana suaranya, mana tepuk tangannya, nggak seru kalau tepuk tangannya di belakang doang," kata Hedi Yunus dari atas panggung.

Kemudian, Kahitna membawakan lagu-lagu lainnya seperti Cinta Sendiri, Andai Dia Tahu, Merenda Kasih, Aku, Dirimu, Dirinya serta Setahun Kemarin.

Lewat lagu Setahun Kemarin, Hedi Yunus dan Mario Ginanjar pun secara bersama, lagu ini dibawakan mengenang almarhum Carlo Saba. Vokalis Kahitna, sebelumnya meninggal dunia pada Rabu 19 April 2023 lalu.

"Ini kami mengenang Carlo Saba sudah berada di atas sana, setiap kali manggung pasti kami selalu kenang beliau,"ucap Hedi Yunus secara singkat.

Kahitna kembali membawakan lagu-lagu mereka lainnya yakni, Mantan Terindah Lagu Kahitna, Untukku, Tak Sebebas Merpati serta ditutup manis dengan lagu Cantik.

