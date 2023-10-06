Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Kahitna Kenang Carlo Saba di Konser Catatan Cinta

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |05:29 WIB
Kahitna Kenang Carlo Saba di Konser Catatan Cinta
Kahitna di Konser Catatan Cinta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Grup musik Kahitna sebagai penampil terakhir dalam konser bertajuk Catatan Cinta digelar secara intimate di Grand Ballroom, Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat Kamis 5 Oktober 2023.

Kahitna hadir dengan formasi lengkap yakni Hedi Yunus, Mario Ginanjar, Yovie Widianto, Ronny Waluya, Andrie Bayujie, D Bambang Purwono, Budi Nugraha serta personel lainnya.

Kahitna pun langsung membuka lewat lagu Soulmate, Cerita Cinta, serta Rahasia Cintaku membuat penonton cukup antusias menyambut kehadiran mereka. Setelah menghibur lewat tiga buah lagu, Hedi Yunus sebagai vokalis pun, langsung menyapa penonton.

Kahitna Kenang Carlo Saba di Konser Bertajuk Catatan Cinta

"Selamat malam semuanya, mana suaranya, mana tepuk tangannya, nggak seru kalau tepuk tangannya di belakang doang," kata Hedi Yunus dari atas panggung.

Kemudian, Kahitna membawakan lagu-lagu lainnya seperti Cinta Sendiri, Andai Dia Tahu, Merenda Kasih, Aku, Dirimu, Dirinya serta Setahun Kemarin.

Lewat lagu Setahun Kemarin, Hedi Yunus dan Mario Ginanjar pun secara bersama, lagu ini dibawakan mengenang almarhum Carlo Saba. Vokalis Kahitna, sebelumnya meninggal dunia pada Rabu 19 April 2023 lalu.

"Ini kami mengenang Carlo Saba sudah berada di atas sana, setiap kali manggung pasti kami selalu kenang beliau,"ucap Hedi Yunus secara singkat.

Kahitna kembali membawakan lagu-lagu mereka lainnya yakni, Mantan Terindah Lagu Kahitna, Untukku, Tak Sebebas Merpati serta ditutup manis dengan lagu Cantik.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/205/3091683/kahitna-cLZh_large.jpg
Kahitna hingga Hivi Meriahkan Electrochestra, Paduan Musik Electro dan Orchestra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/33/2866298/salma-salsabil-bawakan-simfoni-raya-indonesia-kahitna-ajak-undangan-upacara-penurunan-bendera-berjoget-sFmbQbZqQ9.jpg
Salma Salsabil Bawakan Simfoni Raya Indonesia, Kahitna Ajak Undangan Upacara Penurunan Bendera Berjoget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/33/2866223/salma-idol-dan-kahitna-tampil-di-upacara-penurunan-bendera-wJJPFFWbUW.jpg
Salma Idol dan Kahitna Tampil di Upacara Penurunan Bendera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/20/33/2801932/carlo-saba-meninggal-dunia-yovie-widianto-bicara-soal-nasib-kahitna-fpGscXXse7.jpg
Carlo Saba Meninggal Dunia, Yovie Widianto Bicara soal Nasib Kahitna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/27/205/2771918/sejarah-berdirinya-kahitna-band-legendaris-jagonya-lagu-cinta-hDxotXXHTH.jpg
Sejarah Berdirinya Kahitna, Band Legendaris Jagonya Lagu Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/21/205/2768825/10-lagu-kahitna-paling-populer-sepanjang-masa-YxXgYFO19T.jpg
10 Lagu Kahitna Paling Populer Sepanjang Masa
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement