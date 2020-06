SEOUL - Rumor tak sedap muncul di tengah comeback Sunmi dengan lagu baru, Pporappippam. Sunmi diterpa isu perihal dugaan telah melakukan operasi plastik di bagian payudaranya.

Diterpa rumor telah melakukan operasi membesarkan ukuran payudara, Sunmi buka suara. Dalam tayangan Look Me Up yang diunggah oleh akun Youtube 1TheK pada 29 Juni 2020, Sunmi menjawab tudingan tersebut.

Dengan tegas dan percaya diri, Sunmi mengatakan ia tidak melakukan operasi plastik di bagian payudara sama sekali. Bahkan pelantun hits Gashina ini menerangkan sebetulnya ukuran payudaranya tidak sebesar yang orang-orang kira selama ini.

“Salah satu keywords yang muncul terkait namaku di situs mesin pencarian adalah ‘Sunmi boob jobs’. Sejujurnya, aku tidak bisa menunjukkan pada semua orang hasil X-Ray untuk jadi bukti," terang Sunmi blak-blakan, seperti dikutip Starbiz, Selasa (30/6/2020).

"Lagipula, sebetulnya itu tidak terlalu besar. Aku pikir, banyak orang skeptis karena mereka membandingkannya dengan bentuk tubuhku saat itu. Tapi faktanya, aku tidak operasi plastik membesarkan ukuran payudaraku,” lanjut Sunmi.

Di kesempatan yang sama, Sunmi juga membahas tentang foto semi-topless dirinya, mengenakan blazer hitam tanpa dalaman di Instagram. Sunmi menjelaskan, setelah foto itu viral, netizen dari luar negeri memaksa Sunmi mengaku telah mengoperasi plastik payudaranya. “Foto itu adik laki-lakiku yang memotretnya, dia kuliah jurusan fotografi. Setelah aku unggah foto itu, ada pengggemar yang komentar, menyuruhku untuk mengaku saja telah operasi plastik payudara," cerita Sunmi. "Nah, aku di sini mengaku aku tidak pernah operasi plastik payudara dan lagi pula ukuran milikku ini juga tidak besar kok,” pungkas Sunmi lugas.

