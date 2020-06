SEOUL - Setelah lama ditunggu, Lee Hi datang dengan kabar baik. Seorang sumber mengatakan, dia tengah menggarap album baru yang dijadwalkan rilis pada akhir Juli 2020.

Mengutip Allkpop, Selasa (30/6/2020), ini akan menjadi proyek baru Lee Hi setelah merilis album bertajuk ‘24℃’, pada Mei 2019. Album itu tercatat sebagai karya perdana penyanyi 23 tahun itu setelah meninggalkan YG Entertainment, pada Desember 2019.

Selain musik baru, Lee Hi juga dikabarkan akan bergabung dengan label musik AOMG. Saat ini, menurut Soompi, pelantun Breathe tersebut memasuki tahap negosiasi akhir dengan label musik milik rapper Jay Park itu.

Di luar rencananya untuk merilis musik baru, Lee Hi diketahui tampil dalam variety show Begin Again Korea!. Bersama Lee So Ra, Henry, Lee Soo Hyun ‘AKMU’, Ha Rim, Juk Jae, Crush, dan Jung Seung Hwan, dia ‘ngamen’ di berbagai tempat di Korea Selatan.

Syuting di dalam negeri diambil JTBC akibat sejumlah negara menerapkan lockdown akibat pandemi COVID-19. Dia memulai penampilannya pada episode empat yang tayang pada 27 Juni silam.*

