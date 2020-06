JAKARTA - Penyanyi pendatang baru, Amanda Caesa kini tengah mencuri perhatian publik. Selain bertalenta di bidang musik, wajah cantik putri Parto Patrio ini pun mampu meluluhkan hati dua pria sekaligus, yakni Billy Syahputra dan Dul Jaelani.

Namun, siapa sangka bahwa dara 17 tahun itu sebenarnya merupakan sosok pemalu. Hal ini pernah diakui oleh Parto. Menurutnya, sang putri hampir tak pernah bersedia memenuhi permintaan wawancara dengan awak media.

“Dia dari dulu enggak pernah mau. Saya ajak bintang tamu apa gitu, wawancara di salah satu stasiun TV, acara, diminta, ‘Ca, ada yang minta kamu untuk wawancara sama papi'. Dia enggak pernah mau, enggak tahu kenapa,” kata Parto saat ditemui di kawasan Senopati, Jakarta Selatan pada Desember 2019.

Sejak merilis lagu perdananya, Even If You're Aren't There for Me pada 21 Desember 2019, perempuan yang akrab disapa Caca itu mulai sering muncul di televisi. Salah satunya, ia menjadi bintang tamu di acara Opera Van Java.

Baca Juga: Profil Amanda Caesa, Anak Parto yang Dijodohkan dengan Dul Jaelani

Di acara itu, ia pertama kali bertemu dengan Billy Syahputra. Adik mendiang Olga Syahputra itu bahkan langsung melontarkan gombalan kepada Amanda.

Billy pun kerap menunjukkan ketertarikannya dengan Amanda lewat vlog YouTube-nya. Namun sayang, Parto tak menyetujui jika sang putri dekat dengan Billy.

Setelah itu, Amanda pun berkenalan dengan putra bungsu Maia Estianty, Dul Jaelani. Momen perkenalan itu terekam di vlog YouTube Maia yang dipublikasikan pada 27 Juni lalu.

Dalam kesempatan itu, Dul tak segan mengungkapkan ketertarikannya dengan Amanda. Ia bahkan langsung menanyakan status Amanda.

"Sudah punya pacar belum?" tanya Dul pada Amanda.

Dul makin tertarik saat mengetahui Amanda juga menggeluti dunia musik. Adik Al Ghazali dan El Rumi itu pun mengajak putri Parto itu untuk membuat proyek kolaborasi.

"Kalau duet? Ayo kapan-kapan Insya Allah ya," kata Dul.

(edh)