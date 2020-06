JAKARTA - Amanda Caesa, putri komedian Parto ini tengah menjadi perhatian netizen. Pasalnya, gadis cantik tersebut berhasil mencuri hati Maia Estianty hingga ia berniat menjodohkannya dengan sang putra bungsu, Dul Jaelani.

Amanda merupakan putri Parto dengan istri keduanya, Diena Risty. Berbeda dengan sang ayah, dara kelahiran 23 Desember 2002 itu memilih menekuni bidang tarik suara di dunia hiburan.

Mantap menjadi seorang penyanyi, perempuan yang akrab disapa Caca ini pun mengeluarkan single perdana berjudul Even if You're There For Me yang pada 21 Desember 2019.

Lagu Even If You Aren't There For Me sendiri merupakan lagu ciptaannya sendiri yang ditulis sejak awal tahun 2019. Bercerita tentang seorang gadis polos yang baru pertama kali jatuh cinta.

Amanda memilih menggunakan lirik bahasa Inggris untuk menciptakan lagu karena akrab dengan bahasa internasional tersebut. Sejak kecil, dia sudah terlatih berbahasa Inggris.

Meski akhirnya terjun di dunia hiburan, Amanda sebenarnya sosok gadis pemalu. Menurut sang ayah, dahulu Amanda selalu menolak ketika ditawari wawancara dengan media.

Kini, perempuan yang mengidolakan Billie Eilish itu berharap lagu Even If You're Aren't There For Me bisa menjadi jalan pembuka bagi karier bermusiknya. Ia tengah menyiapkan single kedua berbahasa Inggris, tapi belum bersedia membocorkannya.

