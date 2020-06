JAKARTA - Bagi sebagian selebriti, memamerkan wajah tanpa riasan mungkin menjadi hal tabu. Namun tidak demikian bagi aktris Eiffel, I’m in Love, Shandy Aulia.

Lewat Instagram, istri David Herbowo itu kerap mengunggah foto wajah polos tanpa pulasan riasan wajah. Dia mengaku, sangat menikmati momen di mana bisa ‘mengistirahatkan’ wajahnya dari makeup.

“I’m feeling joy with or without makeup (Aku merasa bahagia dengan atau tanpa makeup),” ujar aktris 33 tahun tersebut.

Keberanian Shandy Aulia memamerkan wajah polos itu mendapat pujian dari warganet. Tak sedikit yang menilai, ibu satu anak itu tetap terlihat memesona meski tanpa makeup.

Tak hanya warganet, rekan sesama artis pun memuji kecantikan alami Shandy Aulia. “Cantik, Mommy,” puji Alice Norin. Sementara akun Instagram Sanja***dhenn* menuliskan, “Cantik dari sananya. No filler dan No filter.”

Pujian senada juga dilontarkan akun Instagram Stephany***ia yang menuliskan, "Natural beauty (kecantikan alami)." Akun Instagram Lani*a*****nti mengungkapkan, "Cantik alami anugerah yang Maha Kuasa." Well, hingga berita ini diturunkan, foto bare face Shandy Aulia tersebut sudah disukai lebih dari 28.000 pengguna Instagram dengan lebih dari 200 komentar.*

