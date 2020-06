SEOUL - Lee Hyori buka suara seputar kemungkinan musim terbaru variety show Hyori’s Homestay. Saat menyapa penggemarnya lewat siaran langsung di Instagram, dia mengaku, akan sulit untuk merealisasikan Hyori’s Homestay 3 dalam waktu dekat.

Mantan personel Fin.K.L itu mengaku, sejak publik mengetahui kediaman pribadinya, dia dan sang suami sudah tak lagi merasa nyaman. Tak sedikit penggemar datang menyambangi rumahnya dan menunggu di depan gerbang rumahnya.

“Bukankah seharusnya rumahku menjadi tempat yang nyaman dan membahagiakan untuk aku, suami, dan hewan peliharaan kami? Jadi, aku rasa akan sulit untuk merealisasikan Hyori’s Homestay,” ujarnya seperti dikutip dari Soompi, Minggu (28/6/2020).

Selain itu, Lee Hyori juga mengungkapkan, saat ini dia terlibat dalam gerakan penampungan hewan. Saat melakukan Live, dia mengaku sedang berada di tempat penampungan hewan yang dikelola oleh seorang perempuan tua.

Lee Hyori mengatakan, “Tempat penampungan hewan ini sangat membutuhkan banyak bantuan. Aku juga berharap kesadaran publik tentang hewan terlantar bisa meningkat. Beginilah caraku mengisi waktu."

Selain sibuk dengan kegiatan sosialnya, Lee Hyori saat ini terlibat dalam reality show How Do You Play? bersama presenter Yoo Jae Suk dan penyanyi Rain. Bertiga, mereka membentuk grup vokal bernama SSAK3.*

