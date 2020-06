SEOUL - BLACKPINK meraup sukses besar usai comeback dengan lagu How You Like That pada 26 Juni 2020. Pasalnya MV atau music video How You Like That terbaru BLACKPINK terus mencatat rekor dalam waktu singkat.

Mengutip Soompi, Minggu (28/6/2029), MV How You Like That sudah meraih lebih dari 100juta views pada 28 Juni pukul 2.22 dini hari KST. Artinya, BLACKPINK hanya butuh satu hari, delapan jam, dan 22 menit atau 32 jam 22 menit untuk mengumpulkan 100 juta views lewat How You Like That.

Raihan ini sekaligus mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh BTS. Untuk diketahui, catatan rekor MV idol Korea yang tercepat menembus 100 juta views sebelumnya diraih BTS.

Boyband asuhan Big Hit Entertainment itu sebelumnya menjadi yang tercepat mendapat 100 juta views lewat Boy With Luv. Lagu dari album Map of the Soul: Persona ini ditonton 100 juta kali dalam waktu 1 hari 13 jam dan 38 menit atau 37 jam 38 menit.

