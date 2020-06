JAKARTA - Dinda Shafay membuktikan bila seorang perempuan bisa mengubah penampilan secara total dan menjadi lebih baik. Hal tersebut ia buktkan lewat unggahannya.

Dinda mengungkapkan ia pernah mengalami fase-fase terpuruk dalam hidupnya, namun kini ia berani untuk mengubahnya.

"Kalo aku bilang foto (kiri) adalah foto pas umur aku 15 tahun dan yang kanan (foto 2 hari lalu ) masih percaya ngga. Kita manusia pasti pernah ada di fase titik rendah kita, apalagi perempuan pasti ada dan akan ada dimana mereka ngerasa jelek. Buat yang masih berjuang disana buat glow up keep it gurl!" ucapnya seperti dilihat di unggahannya di akun dindasafay.

Rupanya, hate speech dan bully pernah dialami oleh Dinda semasa remaja. Hal tersebut rupanya menjadi motivasi tersendiri bagi Dinda untuk mengubah penampilannya.

"Kalo buat aku " hate speech " udah jadi makanan sehari2 makanya aku kebal bgt titik dimana kebal bgt. Dan ngga ada rasa buat baper lagi sama kalimat online atau in real life. Karna merekalah aku bisa kaya sekarang," urainya lagi.

Kini, Dinda dikenal sebagai salah satu selebgram cantik tanah air. Ia pun tak lupa memberikan semangat dan support kepada sesama perempuan untuk bangkit dan membuktikan diri.

"Banyak bgt hal yang aku bikin hanya karna mau nunjukin ( i did it ) dan bener it's happen. Jadi aku mau bilang aku sebagai perempuan bakal terus support perempuan diluar sana gimanapun kondisi kalian!!! Keep it up baby gelll" ujarnya memberi semangat.

