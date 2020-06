JAKARTA - JKT48 akan kembali tampil di pertunjukan Back to the Theater ~First Step is Unit Song~ pada hari ini, Jumat (26/6/2020) pukul 18.30 WIB di RCTI +. Pertunjukan ini menjadi alternatif yang tepat untuk mengobati kerinduan fans.

Pertunjukan dengan penonton hingga kini masih belum bisa dilakukan. Berhubungan dengan protokol COVID-19, show ini pun akan diisi oleh lagi-lagu unit karena jarak antar member di atas panggung masih perlu dijaga.

Sebelumnya, JKT 48 sukses tampil di pertunjukan pertamanya setelah masa transisi PSBB pada 16 Juni lalu.

Baca Juga: Tayang di RCTI+, JKT48 Theater Kembali Digelar

Para member membagikan berbagai cerita selama yang menari, mulai dari bagaimana mereka melewati masa pandemi Covid 19, apa saja pencapaian selama #DiRumahAja, hingga ungkapan kerinduan dengan penggemar.

Penonton bisa menyaksikan seluruh pertunjukan JKT48 Back to the Theater~First Step is Unit Song~ ini melalui RCTI+, baik itu aplikasi mobile (Android dan iOS), ataupun melalui website.

(edh)