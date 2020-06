SEOUL - Setelah merilis poster Day-1 pada Kamis, 25 Juni 2020, akhirnya YG Entertainment merilis poster final Rose, Lisa, Jennie dan Jisoo. Ini merupakan poster terakhir untuk comeback pra-rilis How You Like That.

Dari konsep penampilan seperti outfit, gaya rambut dan makeup Rose, Lisa, Jennie dan Jisoo tidak ada yang berbeda dari poster final ini dengan poster sebelumnya. Hanya pose keempat member BLACKPINK yang membedakan dari poster sebelumnya, serta menyertakan tulisan singkat, How You Like That D-Day.

Mengutip Allkpop, Jumat (26/6/2020), How You Like That merupakan lagu bergenre hip-hop dance yang menghentak dengan kombinasi instrumental karismatik dan melodi unik, berbaur dengan suara khas BLACKPINK. Lagu dan MV-nya akan dirilis pada hari ini pukul 18.00 KST atau 16.00 WIB.

Jennie, Rose, Jisoo, dan Lisa akan membawakan How You Like That untuk pertama kalinya secara langsung dalam acara The Tonight Show Starring Jimmy Fallon yang tayang di stasiun televisi NBC.

