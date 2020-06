SEOUL - H-1 jelang comeback BLACKPINK dengan lagu How You Like That. Blink, fans dari BLACKPINK pun tak sabar menyambut idolanya.

Jumat 26 Juni 2020, rindu Blink melihat kembali aksi panggung Rose, Jisoo, Lisa, dan Jennie akan terbayarkan. Maklum BLACKPINK kurang lebih satu tahun vakum dari dunia K-Pop.

Baca Juga:

Jennie BLACKPINK Jadi Idol K-Pop dengan Kostum Panggung Termahal

Lisa BLACKPINK & BamBam GOT7 Jadi Pasangan Sejoli di Proyek Baru





Satu hari jelang comeback, BLACKPINK malah bikin para penggemar tambah deg-degan. Sebab, YG Entertainment hari ini merilis poster H-1 terbaru dari BLACKPINK.

Poster yang menampilkan Rose, Jisoo, Lisa, dan Jennie bergaya dengan gaya konsep terbaru yang karismatik dan dramatis ini terlihat hanya menyertakan tulisan singkat, How You Like That X D Day-1.

Lagu How You Like That, yang lagu dan MV nya akan dirilis pada 26 Juni 2020 pukul 6 sore waktu Korea. Lagu ini diketahui merupakan lagu bergenre hip-hop dance yang menghentak. Kemudian ada kombinasi instrumental karismatik dan melodi unik, berbaur dengan suara khas para personel BLACKPINK.

Jennie, Rose, Jisoo, dan Lisa akan membawakan How You Like That secara langsung dalam acara The Tonight Show Starring Jimmy Fallon yang tayang di stasiun televisi NBC. Demikian seperti dilansir Allkpop.

(aln)