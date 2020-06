LOS ANGELES - Britney Spears baru saja mengalami kejadian kurang menyenangkan. Kejadian ini melibatkan Britney Spears dengan penggemar diva kenamaan lainnya, Beyonce Knowles.

Kejadian ini berawal karena Britney, mengunggah satu foto gambar lebah bermahkota. Pelantun hits Baby One More Time, Toxic, dan Slave for You tersebut kemudian menuliskan keterangan bahwa dirinya dipanggil dengan julukan Queen B oleh para penggemarnya, seperti diwarta Starbiz, Kamis (25/6/2020).

“Untuk semua penggemar saya yang memanggil saya Queen B. Saya percaya ini akan lebih akurat !!!!!,” tulis Britney.

Britney seolah tampak mengklaim julukan Queen B, padahal julukan tersebut sudah menjadi Beyonce Knowles. Tak lama setelah foto tersebut diunggah, kolom komentar akun laman Britney pun langsung diserbu sebagian fans Beyonce, Beyhive. Sebagian penggemar Beyonce tak terima melihat julukan tersebut, ‘diambil’ oleh Britney.

“Oh My God, Beyonce lah yang merupakan Queen B,” ujar salah seorang netizen.

“Beyonce adalah Queen B, jangan dipelintir dong Brit,” tambah netizen lain.

Tak hanya fans Beyonce yang ramai berkomentar, ada juga penggemar sejati ramai membela Britney di kolom komentar. Menurut mereka Britney lah 'ratu' yang sesungguhnya, dan seorang penyanyi papan atas senior seperti Britney pantas mendapatkan julukan tersebut. "Siapa itu Beyonce, kamu (Britney) lah ratu yang sebenarnya," bela fans Britney. Ada juga penggemar yang cukup bijak, berkomentar bahwa baik Britney ataupun Beyonce sama-sama sosok perempuan yang hebat.

“Anda adalah Queen Britney, pastinya. Tapi titel Queen B itu untuk orang lain. Britney, kamu adalah orang yang mengagumkan,” bunyi komentar bijak sang penggemar. Akhirnya setelah perdebatan online antara penggemar Britney dan Beyonce ini, Britney sendiri lah yang mengakhiri kekacauan ini dengan menuliskan lirik lagu milik Beyonce, mengekspresikan bahwa ia pribadi menyukai sosok Beyonce.

