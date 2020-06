LOS ANGELES - Britney Spears tetap mematuhi protokol kesehatan saat beraktivitas. Meski asyik bersantai, berjemur di pantai bersama sang kekasih, Sam Asghari, Britney Spears tetap menaati aturan kesehatan di tengah pandemi.

Mengutip Just Jared, Selasa (23/6/2020) di akun Instagram miliknya, pelantun hits Baby One More Time dan Overprotected tersebut terlihat berjemur di pasir pantai beralaskan handuk.

Baca Juga:

Britney Spears 'Bakar' Ruang Gym di Rumahnya

Britney Spears Sebut Putus dengan Justin Timberlake sebagai Keputusan Terbesar





Diva pop legendaris satu ini terlihat menggunakan masker saat berjemur. Terlihat, perempuan 38 tahun tersebut mengenakan bikini bermotif leopard warna hitam putih dan masker kain polos warna putih.

Di sisinya, Sam terlihat memakai masker medis warna biru muda dan kacamata hitam.

“All you need is love and the beach …. @samasghari,” tulis Britney sebagai keterangan foto.

(aln)