SEOUL - Lisa BLACKPINK dan BamBam GOT7 dipertemukan dalam satu proyek baru. Dua idol K-Pop sukses asal Thailand ini didapuk jadi pasangan sejoli dalam suatu proyek iklan terbaru.

Mengutip Allkpop, Kamis (25/6/2020), Lisa dan BamBam baru saja menjadi pasangan dalam suatu iklan provider terkenal Thailand. Dalam tayangan iklan yang telah rilis, Lisa dan BamBam memperkenalkan layanan mobile 5G yang mereka iklankan dalam bahasa Thailand.

Bambam dan Lisa sendiri sudah tidak asing pada satu sama lain. Keduanya dikenal sebagai sahabat baik sejak masih di Thailand hingga sekarang walaupun sudah sibuk dengan aktivitas masing-masing.

Selain tampil dalam iklan baru bersama BamBam, Lisa sendiri diketahui tengah bersiap comeback bersama BLACKPINK pada 26 Juni 2020 esok dengan lagu pra-rilis, How You Like That. Rangkaian comeback BLACKPINK ini akan berujung dengan full album pertama pada September 2020.

