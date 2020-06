SEOUL - Son Naeun memberi dukungan pada drama baru Park So Dam, Record of Youth. Personel girlband APink tersebut diketahui mengirimkan coffee truck ke lokasi syuting aktris Parasite itu, pada 24 Juni 2020.

Kejutan manis Naeun itu kemudian diunggah Park So Dam lewat Instagram. “Terima kasih Nang-ni. Hye Ji x Ha Won,” ujarnya. Dalam unggahan selanjutnya, Park So Dam mengunggah foto senada dengan caption berbunyi, “Aku merasa lebih kuat sekarang.”

Park So Dam dan Naeun memulai persahabatan mereka saat sama-sama membintangi Cinderella and Four Knights, pada 2016. Dalam drama itu, Naeun berlakon sebagai Park Hye Ji, sementara Park So Dam melakoni karakter Eun Ha Won.

Kejutan itu merupakan 'ucapan terima kasih' dari Naeun yang bulan lalu mendapatkan coffee truck dari Park So Dam di lokasi syuting Dinner Mate. Saat ini, drama yang dibintangi Naeun bersama Song Seung Heon dan Seo Ji Hye itu masih tayang di MBC. Sementara Park So Dam tengah menjalani syuting drama terbarunya, Record of Youth. Drama yang berkisah tentang anak muda di industri modeling itu juga diperankan oleh Park Bo Gum dan Byun Woo Seok.

