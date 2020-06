JAKARTA - Para personel BLACKPINK selama ini dikenal dengan imej fierce dan cool. Imej garang Jennie, Lisa, Rose, dan Jisoo tersebut tak lepas dari konsep lagu dan penampilan yang jauh dari kata girly, seperti kebanyakan girl group Korea pada umumnya.

Namun, di balik tampilan dan imej garang serta cool BLACKPINK, keempat personelnya adalah pribadi yang lembut dan baik hati, terutama kepada para penggemarnya, Blink.

Teti menuturkan, saat menghadiri acara fansign BLACKPINK, ia pribadi memiliki pengalaman menyentuh dengan sang vokalis utama, Rose. Kepada Rose, Teti mengaku dirinya berhasil menurunkan berat badannya karena melihat pola makan Rose.

“Waktu acara fansign, aku sempat bilang sama Rose, 'Eh aku turun 20 kilogram gara-gara lihat kamu sering makan sayur-sayuran,” aku Teti, anggota Blink Indonesia dalam siaran langsung dengan Okezone, How You Like BLACKPINK pada Rabu, 24 Juni 2020.

Mendengar pengakuan penggemarnya, Rose langsung mengkhawatirkan kondisi Teti. Rose khawatir penggemarnya tersebut menjalani diet ekstrim hanya untuk menurunkan berat badan dan demi dirinya.

Melihat Rose yang bertanya penuh nada kekhawatiran, Teti langsung menjelaskan pada Rose bahwa sang idola lah yang menjadi motivasinya untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat.

“Terus dia sempat tanya, 'Aduh kenapa?' Dia tuh khawatir gitu. Tapi aku bilang ke Rose, justru sosok dia itu jadi motivasi aku untuk hidup lebih sehat. Dengar itu baru dia lega, lalu Rose kasih semangat dan pujian, bilang, 'Oh bagus keep healthy ya,'” seloroh Teti.

