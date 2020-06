JAKARTA - Tara Basro dan Daniel Adnan telah resmi menikah. Keduanya telah mengunggah foto-foto pernikahan di akun Instagramnya masing-masing, sebagai bukti telah mengikat janji suci.

Daniel Adnan merasakan bahagia telah resmi menikahi Tara Basro. Di akun Instagram miliknya, Daniel memuji Tara dengan kata-kata sederhana namun bermakna.

"She is the one (dia adalah satu-satunya)" tulis Daniel seperti dikutip dari Instagram pada Rabu (23/6/2020).

Unggahan Daniel langsung dibanjiri komentar para selebriti. Mereka masih ikut terbawa kebahagiaan dan mengucapkan selamat kepada pasangan baru tersebut.

"ARGHHH NANGIS LAGI," ungkap Asmara Abigail yang tampaknya terharu atas pernikahan mereka.

"Selamat! Sangat bahagia untuk kalian berdua!" komentar musisi Aqi Singgih.

"Sangat senang untuk kalian, bro," tulis Naya Anindita.

Seperti diketahui, kabar pernikahan tersebut bermula dari unggahan foto Instagram Tara Basro yang memperlihatkan tangan dengan cincin di jari manisnya bersama Daniel Adnan pada 18 Juni 2020. Kemudian, beberapa jam kemudian Tara mengunggah foto dan caption yang sama di Twitter dengan menyertakan tagar #married.

