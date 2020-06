LOS ANGELES - Charlize Theron pernah menjalin cinta dengan beberapa pria, salah satunya aktor Sean Penn. Mereka dikabarkan telah bertunangan dan akan menikah sebelum mengakhiri hubungan pada 2015.

Baru-baru ini, Charlize Theron mencoba untuk meluruskan anggapan publik terkait hubungannya dengan Sean Penn. Bintang film Bombshell tersebut mengaku tidak pernah bertunangan dengan Sean Pell. Ia menegaskan, mereka hanya menjalin hubungan pacaran. Hal tersebut diungkapkan dalam wawancara dengan The Howard Stern Show beberapa waktu lalu.

"Aku tidak 'hampir menikah dengan Sean', itu omong kosong. Kami berkencan, itu benar-benar semua yang kami lakukan, kami berkencan. " kata Theron

Aktris 44 tahun tersebut muncul dalam acara The Howard Stern Show untuk mempromosikan film Netflix terbarunya The Old Guard.

Dia melanjutkan, "Iya aku menjalani hubungan dengannya. Tapi aku tidak akan pernah menikah dengannya."

Seperti diketahui, Theron dan Penn mulai berkencan pada 2013. Keduanya mengakhiri hubungan pada 2015.

