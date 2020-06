SEOUL - Member APINK, Jung Eun Ji dikabarkan akan melakukan comeback solo pada pertengahan Juli 2020. Play M Entertainment, selaku agensi mengungkap pelantun Hopefully Sky ini akan merilis album baru untuk comeback kali ini.

“Jung Eun Ji akan merilis album solonya pada pertengahan Juli. Kami berencana untuk mengungkapkan detail jadwal dan bentuk album apa yang akan diambil setelah diskusi lebih lanjut," kata pihak Play M Entertaiment seperti dilansir Soompi, Selasa (23/6/2020).

Eun Ji saat kini mempersiapkan comeback solonya dan bekerja keras untuk menyapa kembali penggemar. "Jadi silakan nantikan comeback ini," imbuh pihak Play M Entertainment.

Comeback kali ini akan menandai kembalinya Eun Ji sebagai solois sejak Oktober 2018. Kala itu, bintang Cheer Up! ini merilis album Being There.

Jung Eun Ji memulai kariernya sebagai anggota APINK pada 2011. Lima tahun berselang, Eun Ji debut solo lewat mini album Dream. Setelah itu, ia sempat comeback dengan mini album Space serta Hyehwa.

Eun Ji tak hanya aktif beraktivitas sebagai penyanyi. Selain bermusik, vokalis utama APINK tersebut juga aktif berakting di film serta drama dan menjadi penyiar radio.

