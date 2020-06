LOS ANGELES - Charlie Puth membawa kabar baik untuk para fans di seluruh dunia. Pelantun hits One Call Away ini baru saja mengumumkan dirinya siap comeback ke dunia musik dengan merilis karya terbaru.

Dilansir Starbiz, Selasa (23/6/2020) Charlie siap merilis lagu baru yang ia beri judul Girlfriend, pada Kamis 25 Juni 2020.

Lewat Instagram resmi miliknya, Charlie Puth mengunggah cover art Girlfriend, gambar sampul latar belakang berwarna biru neon. Dalam poster tersebut terlihat satu sisi kaki Charlie yang mengenakan celana pendek motif leopard warna hot pink dan sepatu sneakers putih.

Lagu Girlfriend ini tampaknya bukan lagu sembarangan bagi Charlie. Pasalnya di akun Twitter pribadinya, pria 28 tahun ini mengaku Girlfriend masuk jadi lagu yang paling ia sukai dari begitu banyak lagu miliknya.

“Girlfriend adalah salah satu lagu paling favorit dari banyak lagu yang pernah aku ciptakan,” bunyi cuitan Charlie.

Sebelum akan merilis Girlfriend, yang teranyar Charlie disebutkan bekerja sama dengan Lennon Stella untuk lagu Summer Feelings, salah satu lagu soundtrack SCOOB!

Di tahun 2019, Charlie diketahui mengeluarkan tiga single lagu secara berurutan, I Warned Myself, Mother dan Cheating on You.

(aln)