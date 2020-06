SEOUL - Aktris Yoo In Na menentukan proyek layar kaca terbarunya. Bintang drama Goblin tersebut akan beradu akting dengan Eric Shinhwa dan Im Joo Hwan dalam drama terbaru MBC, The Spy Who Loved Me.

Yoo In Na akan berperan sebagai Kang Ah Reum, seorang desainer busana pengantin yang menikah dua kali. Menariknya, kedua mantan suaminya itu menyimpan rahasia yang tak diketahuinya.

Eric Shinhwa berlakon sebagai suami pertama Kang Ah Reum, Jun Ji Hoon. Dia seorang agen rahasia interpol yang sulit ditebak, namun memesona. Sementara Im Joo Hwan akan menghidupkan peran suami kedua Kang Ah Reum, Derek Hyun.

Derek merupakan agen mata-mata sebuah perusahaan intelijen dengan jiwa kompetitif yang sangat tinggi. “Karakter Kang Ah Reum memiliki banyak cerita untuk dituturkan. Aku sangat menantikan romansa spesial yang akan terungkap dalam drama ini,” ujar Yoo In Na seperti dikutip dari Soompi, pada Senin (22/6/2020).

Aktris 38 tahun itu menambahkan, “Aku akan bekerja keras sehingga penonton bisa menikmati drama ini bersama kami.”

Senada dengan Yoo In Na, Eric Shinhwa juga mengaku antusias dengan proyek layar kaca barunya ini. "Bersama para aktor drama ini, aku akan berusaha dan bekerja keras untuk menunjukkan akting terbaik," ungkapnya. MBC dijadwalkan menayangkan drama The Spy Who Loved Me pada Oktober mendatang.*