JAKARTA - Aurel memberikan ucapan selamat Hari Ayah kepada Anang Hermansyah. Dalam unggahan di Instagram, Aurel memberikan ucapan yang menyentuh.

"Happy Father’s day Ayah terhebat di dunia," tulis Aurel seperti dikutip dari Instagram pada Senin (22/6/2020).

Aurel mengucapkan terima kasih kepada Anang yang selama ini telah membesarkannya. Dia menilai sang ayah sangat hebat dalam hal mendidik anak-anaknya.

"Terima kasih sudah mengajari banyak hal dalam hidupku,Terima kasih telah mendidik aku sampai saat ini, Pipi ayah yang hebat, yang selalu mendidik anak-anaknya dengan caranya sendiri!" ungkap perempuan 21 tahun itu.

Di akhir tulisannya, Aurel mengaku bangga karena memiliki Anang sebagai ayahnya. Ia kembali berterima kasih kepada sang ayah karena telah menjaganya hingga dewasa.

"Aku bangga banget punya sosok Ayah yang sangat hebat & kuat ❤️, Terima kasih telah menjaga aku sampai saat ini! ❤️ sekali lagi.. Happy Father’s Day Pipi ❤️ love you so much!" tulisnya.

