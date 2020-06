JAKARTA - Atta Halilintar mengejutkan publik ketika mengunggah foto tengah menggunakan penyangga leher. Ia pun mengungkap alasan menggunakan benda tersebut.

"Malam mingguku. Doain ya guys. Ternyata ada aja ujian nya," tulis Atta seperti dikutip dari Instagram pada Senin (22/6/2020).

"Latihan fisik tiap hari latihan MMA latihan gym untuk @ashiapmanfilm ternyata ga mudah leherku kecetit uratnya pindah - radang - demam," sambungnya.

Unggahan Atta langsung dibanjiri komentar rekan selebriti. Mereka mendukung serta mendoakan calon suami Aurel Hermansyah itu agar segera pulih dari cederanya.

"Gws kak Atta," komentar Desy JKT48

"Waduh, Get well soon bro 🙏 TETAP SEMANGAT," tulis Marcelino Lefrandt.

"Cepat pulih, Bro," ujar Anji.

