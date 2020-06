JAKARTA - Aktor Lee Min Ho berulang tahun pada hari ini, Senin (22/6/2020). Bintang drama The King: Eternal Monarch itu menginjak usia ke-33.

Para penggemar pun langsung membanjiri lini masa Twitter dengan ucapan selamat ulang tahun untuk sang aktor. Bahkan tagar #leeminho_이민호 pun langsung trending di Twitter.

"Selamat ulang tahun cinta, kamu akan selalu menjadi cinta pertamaku di dunia drama korea," tulis salah satu warganet.

"Happy cinta pertama ku di dunia drakor #leeminho_이민호. Kayanya baca tweet yang lain banyak yang cinta pertama di drakor nya Lee Min Ho, emang siapapun pasti jatuh hati kalo liat dia sih," tutur yang lain.

Tidak hanya ucapan selamat, ada juga penggemar yang membuat video perubahan fisiknya dari tahun ke tahun. Foto-foto tampan sang aktor juga meramaikan lini masa.

Baca juga:

Tersisa 2 Episode, Rating The King: Eternal Monarch Kembali Melorot

Idolakan Lee Min Ho, Ashanty Baru Paham Rasanya Jadi Fans

Lee Min Ho lahir pada 22 Juni 1987 di Heukseok Dong, Seoul, Korea Selatan. Ia mulai populer setelah memerankan karakter Gu Jun Pyo di drama KBS Boys Over Flower. Drama yang diadaptasi dari manga dengan judul yang sama tersebut berhasil meraih rating yang tinggi dan melambungkan nama Lee Min Ho.

Untuk diketahui, drama ini sebetulnya bukan drama pertama sang aktor. Ia debut pertama kali pada 2003 dalam drama Secret Campus di stasiun TV EBS. Selama awal karirnya ia menggunakan nama panggung Lee Min.

Hingga kini sudah banyak drama yang telah dibintangi sang aktor, diantaranya Personal Taste, City Hunter, The Heirs, Legend of The Blue Sea, dan yang terbaru The King: Eternal Monarch.