JAKARTA - Hotman Paris Hutapea belum lama ini berkomunikasi dengan Ustad Abdul Somad. Dalam diskusi tersebut, UAS memberikan beberapa pertanyaan kepada pengacara kondang tersebut.

Salah satu cerita yang diungkap Hotman Paris adalah seputar perjalaan kariernya. Meski saat ini Hotman Paris terbilang kaya raya dan sukses, namun siapa sangka ia pernah mengalami fase-fase sulit.

Hotman Paris mengungkapkan bila dirinya pernah terpikir untuk bunuh diri.

"Yang tersulit pernah saya alami, saya pernah mau bunuh diri waktu saya dari kantor pengacara internasional Adnan Buyung oleh Profesor Subekti waktu itu yang menulis KUHAP Perdata saya diminta masuk ke bank Indonesia tanpa testing dan saya masuk. Gubernur Bank Indonesia yang sekarang adalah teman seangkatan sama saya, tapi pada saat itu saya melihat saya tidak punya masa depan di sana, enggak bisa kaya pak di sana," kata Hotman Paris.

Bukan tanpa alasan, Hotman pada saat itu mengaku frustrasi lantaran harus bekerja untuk sesuatu yang bukan bidangnya sama sekali sehingga ia mengalami stres.

"Saya sarjana hukum disuruh belajar hitung dagang, neraca, memang namanya bank kan. Di situlah saya menjadi pesimis karena terus-terusan stres hari demi hari akhirnya hampir waktu itu minum baygon," ucapnya.

Namun, keajaiban terjadi. Tanpa diduga kehadiran para penarik becak menjadi titik balik kehidupan Hotman Paris. Hotman membatalkan niatnya karena penarik becak.

"Tapi saat mau minum baygon tiba-tiba saya mendengar tukang becak di depan rumah yang sedang bermain gaple bisa ketawa-ketawa. Di situlah saya sadar tukang becak bisa ketawa-ketawa sedangkan saya pegawai Bank Indonesia, sarjana hukum mau bunuh diri," kenang Hotman Paris.

"Sejak saat itulah saya bertekad bahwa I do it, saya harus pilih pekerjaan yang saya suka," lanjutnya.

"Dan I will do it maximum way dan berhasil," ucapnya.

